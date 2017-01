Avião com corpo de Teori Zavascki chega a Porto Alegre

O avião com o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki chegou a Porto Alegre por volta das 7h20, segundo informou há pouco a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileiro (FAB). O voo saiu da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 5 horas.

Teori será velado na sede do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região, do qual foi presidente e onde atuou por mais de 14 anos. A família terá uma hora de privacidade e o velório deve ser aberto ao público a partir das 11 horas. O enterro está previsto para 18 horas, no cemitério Jardim da Paz. Apesar de ser catarinense, Teori fez boa parte de sua carreira em Porto Alegre.

Fonte: Estadao Conteudo