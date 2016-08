Autor de perfis ofensivos a tucano promove petista

Após acionarem judicialmente o Facebook, os advogados da campanha do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Doria, identificaram que o autor de duas páginas ofensivas ao candidato na rede social é o turismólogo Pedro Barciela, um dos criadores da página “Haddad Tranquilão”, que promove o prefeito Fernando Haddad (PT) nas redes sociais.

Os advogados do tucano chegaram ao nome por meio do IP – identificação do computador na internet – que foi fornecido por determinação dos juízes Márcio Teixeira Laranjo e Sidney da Silva Braga, da 1.ª Zona Eleitoral de São Paulo.

As páginas João Escória e João Dólar já haviam sido retiradas do ar na semana passada por ordem dos magistrados após um pedido da campanha tucana, que considerou o conteúdo ofensivo ao candidato.

Relação

“O autor será processado criminalmente e eleitoralmente. Ele deverá justificar sua relação com o candidato Fernando Haddad, já que é autor e coordenador da página Haddad Tranquilão”, disse ao Estado o advogado Anderson Pomini.

Coordenada pelo publicitário Daniel Braga, a equipe digital de Doria está monitorando as redes sociais para identificar outros casos como esse.

Barciela não foi localizado pela reportagem. Já a assessoria da campanha de Haddad disse, por meio de nota, que ele é um “militante virtual progressista e único responsável” pelas páginas tiradas do ar. A nota diz que o turismólogo não tem relação com a campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo