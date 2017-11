Audiência discutirá futuro do funcionalismo público

Nesta quinta-feira, 9, a partir das 14h, a Comissão Senado do Futuro (CSF) realiza audiência pública interativa para debater o futuro do funcionalismo público frente as medidas que têm sido tomadas pelo Governo Federal com respeito à previdência destes, o cancelamento de concursos e a política salarial.

Para o requerente, Senador Hélio José (PROS/DF), é preciso discutir o futuro das carreiras de servidores públicos no Brasil, analisar o que é necessário se fazer para valorizar os profissionais do Estado e o papel do funcionalismo público no futuro do país.

Publicidade

As audiências do ciclo de debates são de caráter interativo, e qualquer cidadão poderá participar enviando perguntas e comentários por meio do Portal e-Cidadania ou do Alô Senado, no telefone 0800 61 22 11.