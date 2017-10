Após queda de mula, Caiado ficará mais um mês de licença do Senado

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) vai ficar ao menos mais um mês afastado do Senado após cair de uma mula em sua fazenda, no interior de Goiás. No acidente, ocorrido no dia 13 deste mês, Caiado fraturou o ombro esquerdo.

Segundo informou a assessoria do senador, exames identificaram a evolução de um hematoma subdural (acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio) após a queda. Além da fratura no ombro, Caiado também bateu a cabeça e vinha reclamando de dores nos últimos dias.

A decisão pelo adiamento de seu retorno ao Senado foi tomada por neurocirurgião Valter Costa, do Instituto Neurológico de Goiânia, após exame de ressonância magnética na cabeça no sábado, 28.

Mesmo com o ombro imobilizado, Caiado compareceu de cadeira de rodas à votação que barrou o afastamento do senador Aécio Neve (PSDB-MG), no dia 17. Na ocasião, a queda de mula chegou a ser vista como “providencial” por alguns parlamentares, uma vez que não precisaria se desgastar votando para salvar o ex-aliado. O senador do DEM, porém, votou contra o tucano.

Ao menos por enquanto, o Senado não deve chamar o suplente de Caiado para assumir o cargo. A convocação só é possível caso o afastamento seja por período superior a 120 dias.

Fonte: Estadao Conteudo