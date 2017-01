Após passar por exame de corpo de delito, Eike deve seguir para a prisão

Tweet no Twitter

O empresário Eike Batista chegou por volta das 10h30 desta segunda-feira, 30, à sede do Instituto Médico Legal, no Centro do Rio de Janeiro, onde passa por exame de corpo de delito. O ex-bilionário será conduzido em seguida pela Polícia Federal ao Presídio Ary Franco, em Água Santa, contou uma fonte à reportagem. O empresário deve prestar depoimento na terça-feira, 31.

O empresário estava foragido desde quinta-feira, dia 26, quando a Polícia Federal tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, como parte da Operação Eficiência, que investiga um esquema de corrupção montado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral. O empresário é investigado por um suposto repasse de R$ 16,5 milhões em propina a Cabral.

Fonte: Estadao Conteudo