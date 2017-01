Após defender ‘direito de candidatura’, Lula participa de evento em Brasília

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, 12, da abertura do 33º congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O discurso de Lula, previsto para começar às 17h, está atrasado. Isto porque a cerimônia de abertura, que iniciaria às 16h30, começou cerca de meia hora depois do horário previsto. O ex-presidente aguarda com o presidente do PT, Rui Falcão, ao lado do auditório.

Este será o segundo pronunciamento de Lula este ano. Ontem, o petista defendeu o “direito de candidatura” à presidência durante o 29º Encontro Estadual do Movimento dos Sem Terra (MST), em Salvador. Ele voltou a afirmar que poderá disputar novamente o Palácio do Planalto.

“Se o (presidente Michel) Temer quer ser, ótimo, se o (ministro José) Serra quer ser, ótimo, se o (juiz Sérgio) Moro quer ser, ótimo, se os delegados (da Polícia Federal) querem ser… todo mudo que quer ser candidato tem direito, entre num partido e vá para as ruas”, afirmou.

O PT pretende lançar a candidatura de Lula a um terceiro mandato presidencial para, no máximo, até maio deste ano. A antecipação tem por objetivo aproveitar a baixa popularidade do governo Michel Temer e reforçar a defesa jurídica do ex-presidente, réu em cinco ações penais, duas delas diretamente no âmbito da Operação Lava Jato. Nenhum dos processos foi julgado até agora. Caso seja condenado em segunda instância, por órgão colegiado, Lula ficaria inelegível com base na Lei Ficha Limpa.

O congresso da CNTE será realizado até o dia 15 de janeiro. Segundo os organizadores, participam do evento cerca de 2,5 mil educadores do ensino básico de todo o País, delegados eleitos pelos sindicatos filiados à entidade nacional. Também participa da cerimônia de abertura o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas.

