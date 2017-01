Alinhada ao Planalto, deputada Tereza Cristina é eleita líder do PSB na Câmara

A deputada federal Tereza Cristina (MS) foi escolhida na noite desta segunda-feira, 30, líder do PSB na Câmara para o ano legislativo de 2017. Ela foi eleita por 22 votos, derrotando o atual líder interno do partido na Casa, Tadeu Alencar (PE), que teve 14 votos.

A eleição de Tereza é boa para o presidente Michel Temer. Vice-líder do governo na Câmara e integrante da bancada ruralista, ela é ligada, no PSB, ao grupo do vice-governador de São Paulo, Márcio França, e próxima ao ministro de Minas e Energia, Fernando Filho. Ambos defendem a permanência da sigla no governo.

Já o candidato derrotado, Tadeu Alencar, é muito ligado ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara, uma das principais vozes que defende, nos bastidores, o rompimento do PSB com o governo Temer.

Fonte: Estadao Conteudo