O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, viajou com o presidente da República, Michel Temer, no avião presidencial para comparecer ao velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, em Porto Alegre, informou a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Alckmin não viajou acompanhado de secretários do Estado. A previsão é de que o governador retorne a São Paulo ainda neste sábado (21), junto com o presidente Temer.

Fonte: Estadao Conteudo