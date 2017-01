Ajuste no Rio é de R$ 26 bi em 2017; R$ 18,7 bi em 2018; R$ 17,7 bi em 2019

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o ajuste a ser implementado no Rio será de R$ 26 bilhões este ano; R$ 18,7 bilhões em 2018 e R$ 17,7 bilhões em 2019, o que dá um montante de R$ 62,4 bilhões. “Esse é o total da deficiência”, disse. O ministro destacou que o programa só será implementado a partir da aprovação do Projeto de Lei complementar no Congresso e também das medidas que a Assembleia do Rio terá que aprovar. “O programa será implementado só a partir da aprovação das leis. Se o Congresso não aprovar o projeto e Alerj (também não), o plano não será implementado.”

Meirelles disse que o ano mais crítico é o de 2017.

Fonte: Estadao Conteudo