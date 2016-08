Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O senador José Agripino (DEM-RN) afirmou nesta segunda-feira, 29, que a mudança na meta fiscal de 2015 teve o “claro objetivo de legalizar decretos sem cobertura congressual”.

O democrata também questionou a presidente afastada Dilma Rousseff por que seu governo não antecipou as providências para debelar o déficit fiscal que se desenhava, atendendo a recomendações do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Fonte: Estadao Conteudo