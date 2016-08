Aécio Neves já fala em ‘dia seguinte’ ao impeachment de Dilma

Tweet no Twitter

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), já fala no dia seguinte ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, dando a condenação da petista como certa no Senado. “Para nós, a preocupação maior não é mais esse processo. Agora nossa grande preocupação é o dia seguinte, o Brasil precisa readquirir a capacidade de crescer, de voltar a gerar empregos”, afirmou o tucano nesta terça-feira, 30.

Questionado se o “dia seguinte” consiste em bloquear o reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal, Aécio disse que há uma “agenda dura” pela frente e que na visão do PSDB “não é mais hora de novos gastos”. “É hora, ao contrário, de reduzir o peso do estado e de termos políticas públicas mais qualificadas”, afirmou Aécio.

O reajuste gerou um embate entre PSDB e PMDB. Aécio já enviou recado ao presidente interino, Michel Temer, de que a bancada tucana será contra o aumento aos ministros do Supremo e tanta fazer os demais partidos da base se comprometerem com o mesmo.

Fonte: Estadao Conteudo