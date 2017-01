Aécio apoia Moraes no STF, mas diz que indicação não é ‘questão partidária’

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), defendeu nesta terça-feira, 24, o nome do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes – filiado ao partido -, para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na semana passada em Paraty (RJ). Aécio, no entanto, disse que indicações para o cargo não são atribuição de presidentes de partidos. A nome de Moraes é defendido por pelo menos seis siglas da base aliada do governo Michel Temer.

“O ministro Alexandre é extremamente qualificado, respeitado, tem todas as qualidades para ser ministro do STF, mas essa não é uma questão partidária”, afirmou o senador em Belo Horizonte. Na capital mineira, o tucano se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e anunciou o apoio do PSDB à reeleição de Maia.

“É equívoco buscarmos apoio em partidos políticos para o futuro ministro do STF”, disse Aécio. “Tenho convicção de que o presidente Michel Temer escolherá o melhor nome para compor o Supremo”, finalizou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo