Aécio acusa Dilma de ‘faltar com a verdade’ para vencer as eleições

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) fez nesta segunda-feira, 29, um duro pronunciamento em direção à presidente afastada Dilma Rousseff durante a sessão de julgamento final do impeachment da petista no Senado Federal. O tucano acusou Dilma de ter vencido as eleições de 2014, quando ele saiu derrotado, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades.

“Não poderia imaginar que, depois de nos despedirmos do último debate (eleitoral de 2014), nos encontraríamos nessas condições”, afirmou o tucano logo no início do discurso. Ele afirmou que não foi desonra alguma para ele perder as eleições, principalmente quando se cumpre a lei. “Não digo o mesmo quando se vence as eleições faltando com a verdade e cometendo ilegalidades”, acrescentou o parlamentar.

O tucano questionou o discurso que Dilma vem repetindo de que está legitimada no cargo pelos 54,5 milhões de votos que teve no pleito de 2014. “O voto, sabemos nós, não é um salvo-conduto. É uma delegação que pressupõe deveres e direitos, e o maior dos deveres é o respeito às lei, à constituição”, afirmou Aécio, que perguntou em seguida em que medida Dilma se sente responsável pela crise econômica que o Brasil passa.

Dilma disse que, após sua eleição em segundo turno no ano de 2014, uma série de medidas foram tomadas pela oposição para “tentar desestabilizar” seu governo. Em resposta a Aécio, a petista citou as tentativas dos tucanos de pedir recontagem de votos, auditorias em urnas eletrônicas e disse que “não tem nada de mal ganhar ou perder eleição”.

“Eu saúdo todos aqueles que participam de eleições diretas, inclusive o senhor, que tem meu maior respeito por isso”, disse Dilma, dirigindo-se a Aécio. “O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) permitiu minha diplomação porque não encontrou nenhuma irregularidade”, frisou a presidente afastada, dizendo que o mesmo tribunal abriu investigação sobre as contas de campanha do senador tucano.

Redes sociais

O PSDB reagiu nas redes sociais à resposta de Dilma dirigida a Aécio. Na conta oficial do Twitter, uma mensagem publicada pelo partido tucano afirma que Dilma não respondeu à pergunta, após Aécio questionar se ela se sentia responsável pela recessão econômica do País. “#ImpeachmentJá: Dilma Rousseff segue não respondendo às perguntas dos senadores”, diz o texto.quanto Dilma dava sua resposta a Aécio, a bancada do PSDB na Câmara afirmou que a presidente afastada não reconheceu erros. “Mais uma vez Dilma não admite erros pela gravíssima recessão econômica e aponta supostos fatores externos. #TchauQuerida #impeachment.”

Fonte: Estadao Conteudo