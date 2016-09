Ação da oposição contra decisão fatiada pode anular impeachment, diz Cardozo

Tweet no Twitter

O advogado da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), José Eduardo Cardozo, comentou nesta sexta-feira, 2, que a ação de partidos da oposição contra a votação fatiada do impeachment no Senado pode anular o afastamento da petista e colocá-la novamente no cargo.

Respondendo a jornalistas estrangeiros no Palácio da Alvorada, Cardozo disse que impeachment e perda dos direitos de exercer funções públicos são penas distintas. A análise da Justiça para a segunda votação pode, nesse caso, ser aplicada também à primeira, que afastou Dilma. “Isso pode anular toda a decisão e implicaria no retorno de Dilma à Presidência e de Michel Temer à situação de interinidade”, afirmou Cardozo.

Ele falou ainda que a própria advogada de acusação, Janaina Paschoal, foi contra que os partidos entrassem com mandatos de segurança pelo risco do Supremo Tribunal Federal (STF) anular toda a sessão que julgou Dilma. Cardozo citou também um livro de Michel Temer para defender a votação em separado.

Fonte: Estadao Conteudo