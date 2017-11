Yellen promete trabalhar com Powell para transição suave no Fed

A presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, divulgou uma nota no site da instituição na qual parabeniza seu colega, Jerome Powell, atual diretor da instituição, pela indicação ao comando do banco central dos EUA a partir de 2018. O anúncio foi feito nesta tarde pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

“Eu me comprometo a trabalhar com ele para assegurar uma transição suave”, disse Yellen, acrescentando estar confiante no “profundo comprometimento” de Powell com a instituição.

Fonte: Estadao Conteudo