Um macaco viciado em gasolina tem atacado motos estacionadas em Panipat, na Índia, para conseguir o combustível. De acordo com reportagem do “Daily Mail”, o animal age sempre da mesma forma: puxa a mangueira do tanque e suga o que pode. Em algumas situações, ele já chegou a deixar o tanque vazio.

Moradores da região afirmam que o macaco costuma ficar “chapado” e que recusa até bananas e amendoins.