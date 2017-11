Vídeo: lutador ‘morre’ durante combate e é reanimado no ringue

Um episódio durante o Legacy Fighting Alliance (LFA) 26, na última sexta-feira (3) assustou o mundo das lutas. O estadunidense Clovis ‘CJ’ Hancock morreu e foi ressuscitado ainda no ringue, em Houston, no Texas (EUA). No decorrer do segundo round, o lutador caiu sozinho com as mãos no peito ao sofrer um ataque cardíaco e uma insuficiência renal. O momento foi registrado em vídeo.

Logo após cair, o árbitro e médicos correram para prestar atendimento. Hancock foi reanimado com um desfibrilador e, em seguida, levado para o hospital. Nas redes sociais, o lutador acalmou os fãs e informou que foi aconselhado pelos médicos a parar de lutar. O motivo do ataque cardíaco ainda é investigado.

“Bom, eu morri no ringue… (Mas) Eu estou bem. Meu coração parou, e eu tive insuficiência renal. Eles fizeram massagem cardíaca e usaram o desfibrilador duas vezes para me trazer de volta. Ainda não tenho certeza sobre o que aconteceu (…) O médico falou para eu não lutar mais. Eu estou arrasado. Acho que só vou ser técnico agora”, publicou.

O atleta considerou que o enorme esforço nas vésperas da luta para bater o peso da categoria pode ter desencadeado no ataque cardíaco. A emissora local “ABC 13” contou que Hancock precisou perder 20 quilos. Ele baixou seu peso natural, de cerca de 95 quilos, para 77,1 quilos com dieta e longas sessões de sauna.

“Havia algumas vezes em que eu saía da sauna, estava tonto, com náuseas e com vontade de vomitar, mas não havia nada no meu estômago. E eu sabia que havia algo errado, mas eu pensei que poderia lidar com isso”, informou o lutador à emissora.