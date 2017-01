Vídeo: Em zoo, ursos subnutridos imploram para serem alimentados por visitantes

Tweet no Twitter

Vídeos divulgados por uma ONG estão revoltando diversos internautas ao redor do mundo. As imagens revelam a precariedade de um zoológico na Indonésia que abriga ursos. Além de magros, os animais aparecem famintos. Nas cenas, eles imploram para ser alimentados pelos visitantes do local.

Um grupo de defesa dos direitos dos animais foi ao zoológico Bandung para gravar as cenas e checar as condições de vida dos animais que vivem ali. “Os animais são mantidos em jaulas de concreto e não há grama. Não há nada natural, é tudo muito cruel”, contou Marison Guciano, investigador da Scorpion Foundation, ao site Mashable.

“Esse é um dos piores zoológicos na Indonésia. Seria melhor se esse lugar fosse fechado agora, antes que mais animais morram de uma forma dolorosa e evitável”, diz Guciano, que abriu um requerimento para que o zoo seja investigado.

Uma petição on-line pede que o local seja fechado imediatamente. Mais de 225 mil pessoas já assinaram o documento, que será encaminhado para o presidente do país, Joko Widodo.