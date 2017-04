Vídeo: casal é encaminhado para hospital após ficar ‘preso’ durante sexo

Tweet no Twitter

Um vídeo muito compartilhado nas redes sociais mostra uma situação, no mínimo, inusitada. Um casal foi encaminhado para o hospital após ficar preso durante sexo. O caso aconteceu no Quênia.

De acordo com a mídia local, o homem e a mulher estavam namorando em um hotal, quando ela teria sofrido de vaginismo – contração involuntária dos músculos da vagina. Em virtude a isso, o homem não conseguia retirar seu pênis.

Após a confusão, o casal pediu ajuda e foi encaminhado para o hospital em uma estrutura volante de madeira. Em meio aos curiosos, o casal foi levado para tratarem do inusitado distúrbio. Durante o trajeto a mulher envolveu seu rosto com um lençol, enquanto o homem assistia à mobilização. Ainda segundo a mídia local o “acidente” teria ocorrido no fim de março.

Apesar de ser incomum, a mídia angolana relata que a cena não é inédita no país. Em janeiro deste ano, outro casal precisou de ajuda para se separar depois do ato sexual. Outra tensão foi vivida em pleno coito por mais dois quenianos, em novembro de 2016.