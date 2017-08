Vice-presidente dos EUA é recebido sob protestos no Panamá

Tweet no Twitter

Dezenas de pessoas protestaram no centro da Cidade do Panamá nesta quinta-feira contra a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao país centro-americano. Cerca de 50 pessoas, incluindo trabalhadores da construção civil e membros de organização de esquerda, se reuniram em um monumento aos estudantes que morreram durante protestos em 1964.

Um dos cartazes dizia “Venezuela, coração das Américas. Chega de interferência dos EUA na América Latina”. O vice-presidente encerra um giro feito pela América Latina no Panamá, em uma tentativa de fortificar os laços com a região e pregar contra a crise política em solo venezuelano.

Washington impôs novas sanções contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e outros importantes funcionários do governo, envolvidos na instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Fonte: Associated Press.

