Vice-presidente dos EUA desembarca na Colômbia, em giro pela América Latina

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, desembarcou em Cartagena, na Colômbia, na tarde deste domingo, enquanto inicia uma viagem e uma semana pela América Latina. Ainda neste domingo, Pence deve se encontrar com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

A viagem de Pence ocorre em meio a uma série de crises, incluindo tensões crescentes entre os EUA e a Coreia do Norte, uma forte agitação política na Venezuela, e protestos de supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, que deixou uma mulher de 32 anos morta e cerca de 20 pessoas feridas.

As conversas durante a viagem devem se concentrar na melhor forma de pressionar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a restaurar o regime democrático no país e reforçar as relações comerciais em toda a região. Pence também irá visitar a Argentina, o Chile e o Panamá.

O presidente dos EUA, Donald Trump, permanece em seu clube de golfe em Bedminster neste domingo, e antecipa seu retorno das férias, voltando a Washington nesta segunda-feira, onde deve assinar uma medida contra a China. Fonte: Associated Press.

