Venezuela parece não ter plano para reestruturação da dívida, dizem analistas

O governo da Venezuela não tem um plano claro de reestruturação da dívida apesar do anúncio de ontem, afirmam analistas do Nomura e da Exotix Partners. Eles dizem estar confusos pelo fato de que o país anunciou um plano de renegociação apenas uma semana após o pagamento de um principal, entre outros motivos. “É quase como se o presidente Nicolás Maduro admitisse que está sem fundos e que também não sabe o que fazer em seguida”, afirmou Siobhan Morden, da Nomura Securities. Para Stuart Culverhouse, da Exotix, “a ação parece a de um governo mal aconselhado e pouco aparelhado, que toma as decisões à medida em que os problemas vão surgindo”. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo