Venezuela anuncia pagamento de US$ 1,1 bilhão a detentores de bônus da PdVSA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que seu governo fará um pagamento de US$ 1,1 bilhão pelos bônus com vencimento em 2017 da estatal venezuelana PdVSA, o que evitará um default.

Em um pronunciamento feito na TV venezuelana nesta quinta-feira, Maduro disse que ordenou o pagamento aos detentores de bônus da PdVSA com vencimento neste ano a ser realizado nesta sexta-feira. “Continuaremos a cumprir nossas obrigações”, afirmou.

Maduro acrescentou que, seguindo o pagamento da sexta-feira, ele irá buscar uma reestruturação voluntária da dívida remanescente do país. “Eu dei a ordem para o início do refinanciamento e da reestruturação da dívida externa e de todos os pagamentos de dívida da Venezuela”, disse.

Maduro nomeou o vice-presidente do país, Tareck El Aissami, como o encarregado de renegociar a reestruturação. Aissami é um dos integrantes do governo que está na “lista negra” do governo dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

