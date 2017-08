Van atropela diversos pedestres em rua turística de Barcelona

Fontes afirmam que motorista do veículo fugiu do local do incidente; circunstâncias da ação ainda são desconhecidas

Uma van branca atropelou várias pessoas que passeavam nesta quinta-feira, 17, pela Ramblas de Barcelona, uma das vias mais emblemáticas e turísticas do centro da cidade espanhola, segundo informações da polícia de Catalunha.

O motorista do veículo fugiu a pé do local do incidente, de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias EFE. A imprensa local também informou que dois homens armados entraram em um restaurante da região após o ocorrido.

A polícia local informou em sua conta no Twitter que diversas pessoas ficaram feridas, mas não detalharam o número. “Acaba de ocorrer um atropelamento na Ramblas de Barcelona por uma pessoa com uma van. Vários feridos.”

Equipes de emergência catalãs isolaram a área e ordenaram o fechamento de estações de trem e metrô da região. No momento, elas estão prestando atendimento aos cidadãos que ficaram feridos no chão.

As circunstâncias da ação ainda são desconhecidas. mas de acordo com o jornal espanhol El País, fontes oficiais descartam que se trate de um atentado terrorista.

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse que a prioridade é atender aos feridos. / EFE, REUTERS e ASSOCIATED PRESS

Fonte: Estadão Conteúdo