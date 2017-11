União Europeia deve banir venda de armas para a Venezuela

Diplomatas da União Europeia afirmaram nesta sexta-feira que o bloco está pronto para banir a venda de armas para a Venezuela e poderá impor o congelamento de ativos e restrições de viagens a alguns venezuelanos para aumentar a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro.

Dois diplomatas confirmaram que os ministros das Relações Exteriores da UE vão anuncias as medidas na segunda-feira, em Bruxelas. Um deles disse que as ações têm a intenção de “encorajar a retomada de um diálogo o mais cedo possível”. Os diplomatas pediram para não revelar suas identidades, pois as medidas ainda não foram anunciadas oficialmente. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo