UE pode redirecionar fundos do processo de adesão da Turquia ao Judiciário

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse desejar que alguns fundos destinados ao processo de adesão da Turquia sejam transferidos para reforçar o Judiciário do país.

Os líderes da UE solicitaram à Comissão que olhasse maneiras de colocar os fundos para melhor uso. O pedido veio em resposta à repressão do governo turco aos direitos humanos após uma tentativa de golpe militar no ano passado. Nesta quarta-feira, Juncker disse que a UE não está cortando os fundos, mas “estamos reorientando-os nos campos do Judiciário, da sociedade civil e coisas assim”.

Ele disse, também, que a UE não está abandonando as negociações dos membros com Ancara, que está paralisada por anos. “Queremos que a Turquia retorne a ser europeia”, disse Juncker. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo