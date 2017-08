UE pede que Coreia do Norte se abstenha de novas ‘ações provocativas’

A União Europeia aprovou, nesta segunda-feira, uma solução pacífica para as tensões sobre o programa nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte, mas pediu que Pyongyang se abstenha de novas “ações provocativas”.

Em um comunicado emitido na sequência de uma reunião de importantes funcionários da UE em Bruxelas, a chefe de política externa do bloco, Federica Mogherini, disse que a completa desnuclearização da Península Coreana deve ser alcançada de forma pacífica.

“Em uma conjuntura tão crítica, a UE apoia o trabalho diplomático com os nossos parceiros, visando a desestruturação da situação e a realização da desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana, por meio de meios pacíficos e não militares”, disse Mogherini.

As autoridades europeias ficaram alarmadas com o forte aumento das tensões envolvendo a Coreia do Norte, à luz de uma série de testes nucleares e mísseis realizados por Pyongyang, seguidos de uma forte reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião desta segunda-feira foi convocada no fim da semana passada, mas não houve nenhuma referência direta às observações do presidente americano na declaração desta segunda-feira.

A UE culpou firmemente a Coreia do Norte pela crise e disse que o bloco estava disposto a considerar pedidas adicionais contra o regime de Kim Jong-un, caso seja necessário. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo