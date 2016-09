UE fornece assistência a refugiados na Turquia como parte de acordo de migração

Cerca de um milhão de refugiados na Turquia receberão cartões de débito e transferências mensais de dinheiro para ajudar nas despesas com moradia e alimentação, sob os termos do novo programa humanitário de 348 milhões de euros (US$ 393 milhões) anunciado pela União Europeia (UE), nesta quinta-feira.

O maior programa humanitário da história da UE é parte de um pacote de 3 bilhões de euros de assistência prometida à Turquia pelo bloco, por ter aceitado receber três milhões de refugiados no país, principalmente da Síria.

A Turquia tem reclamado que o dinheiro – que foi aceito em troca da ajuda de Ancara para impedir a entrada de imigrantes na Europa – está chegando muito lentamente ao país.

“A situação na Síria permanece bem dramática”, disse Christos Stylianides, comissário de assuntos humanitários da UE. “Com os cartões de débito, os refugiados serão capazes de comprar o que for preciso em vez de pedirem esmolas”, disse.

“A UE está mantendo sua promessa de fornecer assistência à Turquia para que o país hospede a maior população de refugiados do mundo”, disse Stylianides. No que se trata de assistencialismo humanitário, “nossa cooperação com as autoridades turcas tem estado excelente”, acrescentou.

O anúncio vem nas véspera da visita da chefe da UE para assuntos estrangeiros, Federica Mogherini, e do comissário de alargamento do bloco, Johannes Hahn, a Ancara, na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo