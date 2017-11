UE diz esperar que os EUA não violem acordo nuclear do Irã

A comissária para Relações Exteriores da União Europeia (UE), Federica Mogherini, afirmou que o bloco está trabalhando com o Congresso e o governo de Donald Trump para garantir que a nova política dos Estados Unidos em relação ao Irã não o leve a violar o acordo nuclear.

Em reuniões com funcionários da Casa Branca e congressistas em Washington, Mogherini enfatizou a importância de manter o acordo. Sob o pacto de 2015, o Irã restringiu seu programa nuclear em troca de alívio de sanções econômicas internacionais.

Mogherini afirmou que o atual momento é “delicado” para o pacto, desde que Trump se recusou, no mês passado, a certificar a conformidade do Irã com o acordo. Ela disse que esperava que os EUA continuassem cumprindo suas obrigações, mas se recusou a comentar se a legislação em andamento no Congresso violaria o acordo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo