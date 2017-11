UE divulga proposta para cortar emissões de CO2 de automóveis

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A União Europeia propôs um corte de 30% nas emissões de dióxido de carbono (CO2) de carros e vans na década de 2030, procurando que produtores de automóveis desenvolvam tecnologias mais limpas, lideradas por veículos elétricos na esteira de mudanças climáticas.

Nesta quarta-feira, a Comissão Europeia revelou o esquema, que também inclui um objetivo de médio prazo de uma redução de 15% nas emissões de CO2 até 2025 para incentivar a produção de veículos limpos e iniciativas de compras públicas para promover a adoção de energia elétrica e automóveis de baixa emissão. “O carro foi inventado na Europa e acredito que deve ser reinventado aqui também”, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

O movimento prepara o cenário para negociações difíceis entre a Comissão, os governos da UE e o Parlamento Europeu, onde alguns legisladores pediram o dobro dos cortes de emissões entre 2021 e 2030 do que o proposto pelo braço executivo do bloco. As empresas automobilísticas, que exigiram uma meta de 20%, estão preparadas para lutar por um objetivo menos ambicioso, enquanto os ambientalistas devem pressionar por maiores reduções. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo