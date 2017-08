UE amplia sanções contra indivíduos e entidades da Coreia do Norte

Tweet no Twitter

A União Europeia disse que ampliou sanções contra nove norte-coreanos e quatro entidades, incluindo o Banco de Comércio Exterior estatal, além dos já inscritos na lista de sanções do bloco europeu.

Em um comunicado nesta quinta-feira, a UE diz que o congelamento de ativos e as proibições de viagem foram adicionadas à sua lista de sanções contra a Coreia do Norte para ajudar o bloco a pressionar por uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesse caso.

A resolução foi aprovada na semana passada, em resposta ao desenvolvimento contínuo da Coreia do Norte de armas nucleares e atividades de mísseis balísticos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo