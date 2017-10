UE abre investigação sobre regras do Reino Unido para empresas multinacionais

A autoridade antitruste da União Europeia afirmou nesta quinta-feira que abriu uma investigação sobre as regras do Reino Unido que podem ter ajudado as empresas multinacionais a diminuírem seus impostos.

A investigação é a mais recente de diversas que foram abertas pela UE para examinar se os acordos fiscais oferecidos em todo o bloco violam as regras da UE em matéria de auxílios estatais. A investigação diz respeito às regras de empresas que visam evitar que as empresas britânicas utilizem uma subsidiária que se baseie em uma jurisdição de baixa tributação para evitar pagamentos de impostos do Reino Unido.

Em 2013, as regras do Reino Unido foram alteradas para incluir uma isenção de regras destinadas a prevenir a evasão fiscal. A mudança isentou alguns pagamentos de juros de empréstimos concedidos por empresas multinacionais ativas em solo britânico. A isenção significava que uma empresa multinacional ativa no Reino Unido poderia fornecer financiamento a uma companhia estrangeira dentro de seu grupo por meio de uma subsidiária offshore e pagar poucos impostos sobre o lucro dessas transações, de acordo com a Comissão Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo