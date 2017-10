Twitter anuncia proibição de anúncios de veículos de mídia estatais russos

O Twitter anunciou que irá proibir anúncios da Sputnik e da Rússia Todayk, dois meios de comunicação estatais russos que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos disse que tentaram interferir na eleição presidencial americana do ano passado.

A companhia também planeja doar os ganhos dos anúncios dos dois veículos para apoiar uma pesquisa sobre o uso do Twitter no envolvimento cívico e nas eleições. Isso equivale a US$ 1,9 milhão que a empresa estima ter recebido desde 2011.

Twitter, Google e Facebook estão programados para prestar depoimento no Congresso americano na próxima semana sobre a interferência russa na eleição de 2016. O Twitter também afirmou que nesta semana irá divulgar mais informações sobre anúncios de cunho político. De acordo com a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, o movimento do Twitter é “outro passo agressivo” para bloquear a Rússia. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo