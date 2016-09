Turquia pressiona por retirada de rebeldes curdos sírios de perto da fronteira

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, negou nesta sexta-feira a versão de funcionários dos Estados Unidos segundo os quais rebeldes curdos sírios que enfrentam as forças turcas no norte da Síria se retiraram da região a leste do rio Eufrates. Erdogan afirmou que foi dito que a força curda síria havia se retirado da área, porém isso não ocorreu.

A autoridade falou antes de partir para a reunião do G-20 na China. A Turquia exige a retirada das forças curdas da área.

Na semana passada, a Turquia enviou tropas para a região de fronteira para ajudar os rebeldes sírios a capturar a cidade de Jarablus. Houve, porém, confrontos com os curdos da região. O governo turco pressiona para que os rebeldes curdos, que ele considera terroristas, não formem um corredor ao longo de sua fronteira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo