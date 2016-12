Turquia prende mais de mil pessoas por apoio a terrorismo nas redes sociais

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Ministério do Interior da Turquia informou que as autoridades prenderam 1.656 pessoas nos últimos meses por apoiar organizações terroristas ou insultar oficiais turcos nas redes sociais. No total, foram tomadas medidas legais contra 3.710 pessoas identificadas pela polícia e outras 10 mil estão sob investigação.

A Turquia tem reprimido pessoas contrárias ao governo desde a tentativa falha de um golpe militar em julho. Desde então, milhares de suspeitos de terem ligação com grupos fora da lei foram detidos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo