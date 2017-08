Turquia diz que consulta popular curda no Iraque pode levar a ‘guerra civil’

A Turquia disse que a região curda semiautônoma do Iraque deve reverter sua decisão de realizar uma consulta popular sobre sua independência, advertindo que a votação poderia levar a uma guerra civil.

O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse nesta quarta-feira que a consulta, prevista para 25 de setembro, agravaria a situação em um país “que está sofrendo muitos problemas”. Em entrevista à TV estatal TRT, ele pediu que “Deus não permita, porque pode levar a uma guerra civil”.

O presidente da região curda semiautônoma do Iraque, Massoud Barzani, anunciou em junho que a consulta popular determinaria se a região se separaria ou não do Iraque. A Turquia, que tem uma grande população curda e está lutando contra rebeldes curdos, mantém vínculos estreitos com a região autônoma do Iraque, mas se opõe fortemente a um Estado curdo independente. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo