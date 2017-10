Trump volta a permitir que refugiados de 11 países voltem a entrar nos EUA

Tweet no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá permitir que refugiados voltem a entrar no país após um decreto de proibição mundial de 120 dias para tais admissões ter expirado. No entanto, os refugiados que querem chegar aos EUA estarão sujeitos a revisões adicionais.

Trump assinou um decreto que direcionava agências do governo para a retomada do processo dos refugiados. O governo disse que uma revisão mais profunda é necessária para os refugiados de 11 países que representam um risco maior para a segurança nacional. Esse período de revisão durará 90 dias.

Os funcionários do governo não quiseram informar quais são os 11 países, mas comentaram que os casos de refugiados dessas nações serão julgados caso a caso. As restrições a refugiados são adicionais ao veto de Trump contra todos os imigrantes de alguns países específicos. Os tribunais inferiores têm bloqueado essa política repetidamente. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo