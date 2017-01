Trump vai assinar ação executiva para investigar denúncias de fraude eleitoral

Tweet no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja adotar uma ação executiva nesta quinta-feira para avançar com seu pedido desta semana por uma grande investigação para apurar sua versão de que houve fraude eleitoral na disputa pela presidência em 2016. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que Trump firmará uma ação executiva “para melhor entender” a suposta fraude eleitoral e o registro dos eleitores.

“O presidente continua a trabalhar com sua equipe sênior sobre os detalhes finais” dessa iniciativa, disse Spicer a repórteres durante um voo de Trump para a Filadélfia. O presidente participa na cidade de uma reunião com republicanos do Congresso.

Trump tem alegado que milhões de votos ilegais impediram que ele ficasse à frente no voto popular na disputa com a democrata Hillary Clinton. De qualquer modo, Trump venceu no Colégio Eleitoral.

O novo presidente deve também adotar ações executivas adicionais na sexta-feira, possivelmente sobre questões de segurança nacional. Spicer disse que o presidente está revisando várias ordens executivas para determinar o que deseja assinar nesta semana e no início da seguinte.

Também nesta sexta-feira, Trump planeja realizar sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o poder. Spicer disse que o presidente aceitará questões dos repórteres, após uma reunião na Casa Branca com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Fonte: Dow Jones Newswires.

