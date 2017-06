Trump sugere instalação de painéis solares no muro da fronteira do México

Em uma reunião com líderes republicanos no Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu hoje a instalação de painéis solares no muro que pretende construir na fronteira com o México, para a ajudar no financiamento da obra, de acordo com legisladores que participaram do encontro.

Trump insistiu que o muro vai ser construído para prevenir imigração ilegal e o tráfico de drogas, e que o México vai pagar pela barreira. Após autoridades mexicanas rejeitarem a ideia, Trump recuou em janeiro, sugerindo que os EUA pagariam antecipadamente pelo muro e que o México acabaria retornando o dinheiro. Mas o Congresso não alocou nenhum recurso para o projeto e a oposição democrata deixou em dúvida o futuro da obra.

A ideia não é nova. Acadêmicos sugeriram a mesma coisa em uma publicação do Wall Street Journal de março. E pelo menos um dos projetos de companhias enviados ao Departamento de Segurança Interna incluiria painéis solares para ajudar a financiar a obra.

Inicialmente, o Departamento de Segurança havia dito que os projetos seriam escolhidos até 1º de junho para começar a produção dos protótipos do muro durante o verão do Hemisfério Norte. Nenhum vencedor foi escolhido ainda. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo