Trump sorri, mas não comenta depoimento de ex-diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis responder perguntas feitas por repórteres sobre o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey ao Comitê de Inteligência do Senado, que ocorreu nesta quinta-feira.

Em uma reunião com prefeitos e governadores sobre o seu plano de investimentos em infraestrutura, Trump ficou quieto e simplesmente sorriu quando foi questionado sobre o depoimento de Comey. O presidente também não se expressou durante o a fala do ex-diretor do FBI nem publicamente nem via Twitter. Em relação ao projeto de infraestrutura, Trump comentou que seu projeto irá “decolar como um foguete”, mas não deu mais detalhes sobre o que pretende propor. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo