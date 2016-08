Trump se encontra com presidente do México, antes de discursar sobre imigração

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ao México nesta quarta-feira para se encontrar com o presidente Enrique Peña Nieto. A decisão foi tomada após Peña Nieto convidar Trump e sua rival democrata, Hillary Clinton, para visitarem o país vizinho.

A visita de Trump tem tudo para ser um marco em sua campanha, que tem sido marcada por discursos duros contra imigrantes, entre eles, insultos aos imigrantes mexicanos. Além disso, Trump segue com a sua proposta de construir um muro ao longo da fronteira entre os dois países.

“Aceitei o convite do presidente Enrique Peña Nieto e estou muito ansioso para conhecê-lo”, disse Trump, em mensagem publicada em seu Twitter. Horas antes, o governo mexicano disse no Twitter que tinha enviado “convites para os dois candidatos”. Os convites foram feitos na última sexta-feira.

A reunião com Peña Nieto acontecerá no mesmo dia em que Trump deve realizar o esperado discurso em sua política de imigração em Phoenix, capital do estado do Arizona. O discurso é amplamente esperado, uma vez que Trump tem aparentado estar disposto a amenizar suas propostas contra imigrantes, com o intuito de atrair votos de latino-americanos e negros. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo