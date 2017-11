Trump ressalta laços com Japão

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou seus laços estreitos com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois líderes jantaram com suas esposas em Tóquio, na primeira parada de Trump em uma viagem de 12 dias pela Ásia.

Trump disse que ele e Abe gostam um do outro e que os seus países também se gostam entre si. Ele acrescentou: “Eu não acho que já estivemos tão próximos do Japão como estamos agora.”

O presidente disse ainda que está sob discussão uma série de assuntos, incluindo Coreia do Norte e comércio.

Fonte: Estadao Conteudo