Trump pede que Senado aprove projeto de orçamento de US$ 4,1 trilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que o Senado aprove o projeto de orçamento para 2018 nesta quinta-feira, afirmando que a medida é o “primeiro passo para reduções de impostos maciças”. No entanto, ele sugeriu que não está 100% seguro da passagem da medida.

Os líderes republicanos no Senado estavam pressionando por uma votação nesta quinta-feira, com certo grau de certeza de que a medida tem apoio amplo na Casa, já que apenas um senador do partido, Rand Paul (Kentucky), expressou oposições. A proposta de US$ 4,1 trilhões protege as preocupações com o déficit em favor de um corte de impostos e tem conservadores e moderados a bordo. O plano prepara a base para a reforma tributária ser aprovada ainda neste ano.

“Os republicanos estão se encaminhando para a grande aprovação do orçamento hoje. É o primeiro passo para grandes reduções de impostos. Eu acho que temos os votos necessários, mas quem sabe?”, tuitou Trump. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo