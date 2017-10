Trump pede que deputados republicanos aprovem rapidamente orçamento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que deputados republicanos aprovem rapidamente a proposta de orçamento para o próximo ano fiscal, o que abriria caminho para o que ele descreveu como um esforço histórico por cortes de impostos. Em teleconferência com o vice-presidente Mike Pence e deputados republicanos, Trump pediu que a Câmara dos Representantes adote o orçamento aprovado pelo Senado na semana passada.

Trump disse aos membros do partido que eles estavam prestes a realizar algo histórico, disse um republicano que participou da teleconferência e pediu para não ser identificado.

Segundo outro assessor republicano, Trump disse várias vezes aos participantes que o partido pagará um preço alto nas eleições de meio de mandato do próximo ano se não conseguir aprovar seu plano de reforma tributária, que vai reduzir o imposto corporativo para 20% e dobrar a dedução padrão para todos os contribuintes. O presidente também disse repetidamente que, independentemente das eleições do ano que vem, seu plano é a coisa certa a fazer pelo país, disse o assessor.

A proposta de orçamento aprovada na semana passada pelo Senado inclui regras que permitem que republicanos aprovem leis tributárias sem votos democratas e sem temer a obstrução de democratas.

Os republicanos estão desesperados por uma vitória legislativa após uma série de fracassos constrangedores, que aconteceram apesar de o partido controlar a Câmara, o Senado e a Casa Branca.

Durante a teleconferência, o presidente da Câmara, Paul Ryan, disse esperar que a Casa aprove uma proposta revisada do orçamento esta semana para aumentar as chances de que a reforma tributária seja promulgada até o fim do ano. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo