Trump ofereceu secretário de Estado para resolver crise envolvendo o Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, para mediar a crise diplomática entre o Catar e outros países árabes. A informação foi passada pela porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, que ressaltou que a preferência dos EUA é a de que os países envolvidos resolvam a crise entre si.

Nauert diz que os EUA não têm certeza se os países do Golfo irão deixar que o governo americano medeie a situação. O Catar já indicou que o seu emir, Tamin bin Hamad Al Thani, não será capaz de viajar para os EUA para participar de uma reunião.

Tillerson tem experiência na Arábia Saudita e em outros países envolvidos na disputa devido ao seu período como CEO da ExxonMobil. Nauert afirmou que o secretário de Estado americano estava falando com a Casa Branca nesta quinta-feira sobre a oferta dos EUA para ajudar a resolver a crise com o Catar. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo