Trump nomeia genro, Jared Kushner, como assessor da Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou seu influente genro Jared Kushner, de 35 anos, como assessor da Casa Branca, nesta segunda-feira, colocando o jovem executivo do mercado imobiliário em posição para exercer grande influência sobre questões domésticas e internacionais.

Trump vai passar a depender de Kushner, que é casado com a filha do republicano, Ivanka. Desde a eleição, o novato na política tem sido uma das principais ligações com governos estrangeiros, comunicando-se com autoridades israelenses e britânicas. Ele também se reuniu com líderes do Congresso e ajudou a entrevistar candidatos para o gabinete.

Ivanka Trump, que também desempenhou um papel importante ao aconselhar seu pai durante a campanha presidencial, não terá um cargo formal na Casa Branca. Autoridades da equipe de transição disse que a mãe de três crianças queria se focar na mudança da família de Nova York para Washington.

A própria nomeação de Kushner para pode ser desafiada por causa de uma lei de 1967 que proíbe autoridades do governo de contratar parentes. A advogada de Kushner, Jamie Gorelick, disse hoje que a lei não se aplica à ala oeste. Ela citou uma medida do Congresso que dá ao presidente autoridade ilimitada para contratar sua equipe.

Em um comunicado, Trump Dosse que Kurshner será um “inestimável” membro de sua equipe, enquanto ele define e executa uma “agenda ambiciosa”.

Kushner vai renunciar de seu cargo como diretor-executivo da companhia do setor imobiliário de sua família e como editor da New York Observer. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo