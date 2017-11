Trump não vai aceitar imposto corporativo de 22%, diz assessor econômico

O assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Gary Cohn, afirmou nesta sexta-feira que o republicano não irá aceitar que os impostos corporativos sejam cortados para 22%, número considerado insuficiente pela equipe econômica.

“Nós precisamos ter um imposto que seja de até 20%. E a razão para isso é que os impostos dos países da OCDE ficam entre 22% e 23%. Se nós queremos competir com o resto do mundo, precisamos estar abaixo desse número”, explicou Cohn em entrevista à Fox Business.

Segundo Cohn, Câmara e Senado estão comprometidos em entregar a reforma tributária a Trump assim que o presidente retornar de sua viagem à Ásia.

No início da tarde de ontem, os deputados republicanos apresentaram o plano de reforma tributária, considerado a maior transformação no código de impostos do país em mais de 30 anos. Um dos pontos principais é justamente a redução permanente do imposto para empresas dos atuais 35% para 20%. De acordo com Cohn, esse ponto é visto como inegociável por Trump. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo