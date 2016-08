Trump modera o tom sobre imigração após reunião com presidente do México

Tweet no Twitter

O candidato do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, moderou sua retórica sobre comércio e imigração na sequência de um encontro com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, nesta quarta-feira.

Trump disse que tentaria “melhorar” o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) e disse que tentaria continuar fabricando “em nosso Hemisfério”, referindo-se à América do Norte.

Durante sua campanha, o magnata nova-iorquino prometeu manter os empregos dentro dos EUA e que puniria companhias americanas que se mudassem para o México, além de impor novas tarifas às importações.

Trump, que também prometeu fazer o México pagar por uma extensão do muro ao longo da fronteira entre os dois países, disse que não discutiu o pagamento do muro com o presidente mexicano, mas disse que a barreira era “um objetivo compartilhado”.

Peña Nieto, no entanto, disse que falou a Trump que não subsidiaria uma barreira na fronteira. “No começo da minha conversa com Donald Trump, eu deixei claro que o México não pagaria pelo muro”, escreveu o mandatário em sua conta no Twitter. Fonte: Dow Jones Newswires.

