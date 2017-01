Trump e republicanos têm dificuldades em definir agenda legislativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e congressistas republicanos tiveram dificuldades em se entender em uma reunião do partido na noite desta quinta-feira, em relação a complexas questões políticas envolvendo impostos, comércio e outros pilares da ambiciosa agenda legislativa que eles esperam pôr em curso neste ano.

Em menos de uma semana de governo Trump, os legisladores republicanos discutiram sobre como responder a um presidente capaz de sinalizar suas propostas políticas como leis, mas também inflamar campos públicos e mostrar pouca deferência com as tradições do Capitólio.

“Essa vai ser uma presidência não convencional”, disse o orador da Câmara dos Representantes. “Isso é algo que todos nós vamos ter de nos acostumar”, completou. Mas Ryan também disse que “nós estamos na mesma página”, referindo-se à agenda que o presidente e seus correligionários estão procurando implementar.

Nesta quinta-feira, Trump pareceu abraçar um componente chave do plano republicano de “ajuste de fronteira” para taxar as importações e isentar as exportações. Mas depois disso, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, recuou da proposta, dizendo que havia sido apenas um exemplo de como pagar pelo muro na fronteira com o México.

As sinais mistos sobre o plano fiscal vieram depois de uma manhã de tensões entre Trump e o governo mexicano. As exigências de Trump para que o México pague a obra fizeram o presidente do México, Enrique Peña Nieto para cancelar uma reunião com Trump na próxima semana. Trump disse aos republicanos que os dois líderes decidiram em comum acordo cancelar a reunião.

Enquanto os republicanos apoiam o endurecimento da segurança na fronteira, alguns levantaram preocupações sobre a decisão de Trump de conduzir grande parte da diplomacia no Twitter.

“Nós precisamos ser um pouco mais comedidos ao lidar com o México”, disse o republicano Charlie Dent. “Eu não quero fazer nada aqui que eleve as vozes antiamericanas no México e em outras partes da América Latina”.

Outros republicanos dizem que o presidente, com sua experiência no mundo dos negócios, está apenas trazendo seu estilo ao Salão Oval. “O que você está vendo aqui é apenas um líder que sabe como fazer as coisas”, disse o republicano Tom Reed. “Isso pode ser um pouco mais direto do que estamos acostumados”. Fonte: Dow Jones Newswires

Fonte: Estadao Conteudo