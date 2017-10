Trump e premiê de Cingapura anunciam acordo entre Boeing e Singapore Airlines

Tweet no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, afirmaram que assinaram um contrato entre a Boeing e a Singapore Airlines. O acordo de US$ 13,8 bilhões inclui 20 jatos 777-9s e 19 jatos 787-10 Deamliners. “O acordo entre as duas companhias é positivo tanto para os EUA quanto para nós”, disse Loong. Trump, por sua vez, comentou que mais de 4 mil empresas americanas operam em Cingapura.

O republicano também agradeceu ao líder de Cingapura pelo comprometimento em “conter a ameaça da Coreia do Norte”. Já Loong disse que é preciso diálogo com os parceiros para resolver a questão com Pyongyang e que “boas relações entre os EUA e a China beneficiarão a região e também o mundo”.

Fonte: Estadao Conteudo